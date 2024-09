Lady Gaga | la sua risposta al gruppo Facebook di compagni di college che dicevano non sarebbe diventata famosa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'attrice e cantante ha recentemente risposto gli ex-diche non credevano avrebbe avuto successoha ricordato le sue umili origini facendo riferimento a un, ora cancellato, creato da alcuni suoi vecchidi classe alla New York University e intitolato "Stefani Germanotta, non sarai mai". Gli screenshot del, che si riferisce acon il suo nome di battesimo, hanno cominciato a circolare online tra i fan per diversi anni. L'attrice e cantante ha ora affrontato pubblicamente l'esistenza delcommentando su TikTok al riguardo. Il post originale accostava uno screenshot delcomposto da 12 membri a un elenco dei numerosi riconoscimenti della star, tra cui