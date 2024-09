Gli effetti collaterali del Back to School Chaos sul corpo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con l’inizio della scuola la routine familiare estiva viene stravolta da una serie di impegni, dai compiti allo sport, passando per le molte spese tra cancelleria e vestiti MILANO – “Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare”: risale alla fine del XVI secolo questa frase di William Shakespeare, inserita all’interno della sua opera Enrico IV, con la quale lo scrittore inglese inquadra l’importanza del giusto equilibrio tra gli impegni lavorativi e lo svago delle ferie. Chissà se sarebbero d’accordo i milioni di genitori che si apprestano a riprendere la classica routine dettata dai frenetici ritmi scolastici. Infatti, oltre alla fine delle ferie, il mese di settembre è da sempre il periodo del rientro a scuola dei figli e dell’inizio di tutte le attività