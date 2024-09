Giovanni Toti ha patteggiato | accordo con la procura i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nell’ambito dell’inchiesta per corruzione elettorale che ha scosso la Regione Liguria negli ultimi mesi, si registra una svolta significativa. L’ex governatoreha raggiunto uncon ladi Genova per patteggiare una pena di due anni e un mese. A seguito di questo patteggiamento, oltre alla condanna,dovrà affrontare la confisca di una somma pari a 84.100 euro e svolgere 1.500 ore di lavori di pubblica utilità. L’, negoziato dal legale di, Stefano Savi, arriva dopo mesi di indagini che hanno coinvolto l’ex presidente della Regione in accuse di corruzione elettorale.era stato arrestato il 7 maggio e posto agli arresti domiciliari. Tuttavia, a inizio agosto, aveva riacquistato la libertà dopo aver formalizzato le sue dimissioni da governatore.