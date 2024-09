F1 | Aston Martin le big sono lontane e le piccole più vicine

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le speranze didi competere contro Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull siprogressivamente sgonfiate con il proseguo della stagione. Fernando Alonso e Lance Stroll attendono aggiornamenti più performanti e, intanto, si stanno ritrovando in lotta contro scuderie del calibro di Williams, Haas e Racing Bulls che, nei piani iniziali, sembrano fortemente indietro rispetto al pacchetto di pista che la macchina verde aveva proposto. Un passo indietro da dover immediatamente cancellare nel prossimo, vicinissimo, futuro di Formula 1. L’arrivo di Adrian Newey cambierà le sorti della scuderia?, senti Fernando Alonso: “Con tutto il rispetto, non possiamo lottare con Williams, Haas e Racing Bulls” (Credit foto – Motorsport.com)“Ovviamente non possiamo fare nulla.