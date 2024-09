Dexter | Original Sin tanto sangue e ironia nel primo trailer italiano della serie prequel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 13 settembre 2024)Morgan è tornato, nelteaserdi storie sulle origini,Sin, che contiene anche la data d’uscita del. Lo show sarà disponibile su Paramount+ e Showtime, venerdì 13 dicembre 2024 in streaming e domenica 15 dicembre in chiaro. Il progetto include la stare, Michael C. Hall, nel ruolovoce interiore del giovane serial killer in formazione. Il teaserinclude scene sull’infanzia die su come abbia svolto il tirocinio forense presso il Miami Metro Police Department. Questa sottotrama rende il personaggio ancora più intrigante, poiché inizia a fondere le sue aspirazioni professionali con i suoi desideri oscuri. Il pubblico vedrà, quindi,mantenere un equilibrio tra la sua doppia vita di esperto forense emergente e la sua segreta ricerca di giustizia.