Carlo ultime notizie Il Re infrange il protocollo con quell’abbraccio

(Di venerdì 13 settembre 2024) È difficile pensare che la Regina Elisabetta fare quella che ha fatto suo figliondo ilcome mai prima, il Re ha acconsentito di farsi abbracciare pubblicamente dalle giocatrici della squadra di rugby neo zelandese. E tutto questo è avvenuto a Buckingham Palace., l’incontro a Palazzo con la squadra femminile di rugby Relo aveva annunciato di voler introdurre molti cambiamenti a Corte, ma forse non sarebbe arrivato a tanto, se il cancro non gli avesse fatto cambiare prospettiva. Sua Maestà assieme alla Regina consorte affronterà a breve un viaggio di Stato in Australia. In vista del tour,ha avuto un incontro più che cordiale con la squadra femminile di rugby neozelandese. Approfittando forse dell’assenza di Camilla, il Re non ha respinto la proposta di una giocatrice di stringersi in un abbraccio.