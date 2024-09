Carditello per due giorni Reggia del Vino | il 20 e 21 settembre Mediterranean Wine Art Fest 2024

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) San Tammaro. Oltre 30 tra cantine, consorzi, associazioni e realtà vitivinicole del territorio campano, ma anche musica, momenti di divulgazione e di avvicinamento al, specialmente per i più giovani. E ancora workshop, mostre, degustazioni e tanto altro: si avviano alla conclusione i preparativi in vista dell’evento che promette di trasformare per duenelladel. Il prossimo venerdì 20 e sabato 21(a partire dalle 18:00) il prestigioso Real sito borbonico ospiterà il “Art”, un modo di salutare l’estate alzando i calici diverso le stelle tra musica live, esposizioni artistiche e spettacoli indimenticabili, in un vero e proprio meltin’ pot di sapori, suoni e arte all’insegna del bere consapevole.