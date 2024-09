Campo largo sul palco Avs tra Schlein&co finisce a tarallucci e birra ma a Piazza Pulita il sondaggio rovina la festa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella casa di famiglia de La7 Elly Schlein, soavemente intervistata da Corrado Formigli, insiste a rilanciare – non senza fatica nonostante un ostentato sorriso a mezza bocca che prova a far passare per distensione – il. E il concetto alla fine è chiaro: è la somma che fa il totale, come avrebbe detto Totò in un suo film, e la segretaria del Pd sembra rilanciarne il motto: «Ho trovato questo dibattito estivo surreale. In tanti comuni abbiamo vinto mettendo insieme tutte le forze alternative alle destre. Se la prendiamo da nome a nome non risolviamo nulla. Io vorrei una alleanza sulle cose da fare insieme, sui temi», sostiene Elly Schlein a. Che poi fuori dalla righe si legge: l’ammucchiata è l’unica soluzione (numerica) per provare a battere l’alleanza di centrodestra.