Traffico Roma del 12-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Luceverdetrovati di nuovo in studio Ma rimarrà Taormina incolonnamenti a tratti sulla viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione dell’Eurosul Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la Casilina e la via del mare mentre in carreggiata esterna brevi code tra la Trionfale la Boccea sul tratto Urbano della A24L’Aquila film a Tor Cervara la tangenziale est è su quest’ultima code verso lo stadio tra la Nomentana & via dei Campi Sportivi tra via dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense andando in direzione San Giovanni incolonnamenti poi verso centro sulla Flaminia Nuova sulla Salaria moltonella zona di San Giovanni sulla via del mare ancora rallentamenti nei due sensi di marcia tra malafede via di Macchia Saponara code poi sulla via Appia attenzione infine al maltempo il rischio temporali ...