Tebas | Il cammino corretto per la sostenibilità economica del calcio europeo non è di certo quello italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Liga ha pubblicato i limiti salariali dei club di Liga e Segund. Alla presentazione, il presidente Javierha parlato della situazionedelcontinentale.critica il modello economico della Serie A: «Ilverso ladelnon è. La Serie A come la Ligue 1 non ha una normativa che regola il fair play finanziario come invece abbiamo noi e la Bundesliga. In Inghilterra qualcosa si muove, ma siamo ancora all’inizio. La Uefa ha migliorato il proprio regolamento in tema di fair play finanziario tra l’altro prendendo ispirazione dal nostro sistema in molti aspetti soprattutto sul limite della massa salariale».