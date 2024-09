Stretta contro gli attivisti per il clima così l’Italia sceglie la parte sbagliata della storia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) In un’escalation preoccupanterepressivai movimenti ambientalisti, la Questura di Roma ha richiesto l’applicazionesorveglianza speciale per Giacomo Baggio, attivista di Ultima Generazione. Una misura draconiana, solitamente riservata a pericolosi criminali, che si abbatte su un giovane la cui unica “colpa” è avercipato a manifestazioni pacifiche per la giustiziatica. La richiesta prevede due anni di impossibilità di allontanarsi dal proprio Comune di residenza, coprifuoco notturno dalle 20:00 alle 7:00, obbligo di firma quotidiano e divieto dicipare a qualsiasi manifestazione a sfondo politico. Un provvedimento che, se confermato, limiterebbe drasticamente la libertà personale di Baggio.