Servono presidi contro lo spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) La situazione è differente in via San Vitale, dove Silvio Valbonesi di Valbonesi e Manuela Nanetti di Mastri Cartai hanno la loro attività: "A nome un po’ di tutti in quest’area, ci tengo a sottolineare che un calo è fisiologico, visto che non passano più i bus e la strada è chiusa. È da un po’, però, che sulla Garisenda non c’è movimento. Qui le cose non stanno andando male come in altre zone. Quello che ci spaventa di più, in vista dell’autunno, è il tema della sicurezza: dopo l’incubo spaccate, vorremmo un passaggio maggiore di poliziotti o carabinieri per arrestare gli spacciatori". Intanto, il 21 settembre ci sarà ‘Artevitale’: "Un modo per legare l’arte al commercio".