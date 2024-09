Scuola oggi la prima campanella per 1 334 198 studenti lombardi Ma l’effetto culle vuote si vede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano – C’è chi ha giocato d’anticipo, insieme a 1.335 scuole materne, dando il via alle lezioni già nei giorni scorsi o accogliendo le matricole, ma laina suonerà ufficialmenteper 5.463 scuole statali (1.115 gli istituti scolasticicon dirigente). Scuole che, in tutto il Paese, fanno i conti con la denatalità: tra i banchisi conteranno 15.746 alunni in meno rispetto all’anno scorso. In cinque anni il calo è di quasi il 5% (- 4,84% per la precisione).che ha colpito infanzia (- 9,80% rispetto al 2020/21) eria (-8,68%), si fa sentire forte anche alle medie, con 252.465 alunni rispetto ai 257.216 di un settembre fa e un calo del 5,80% in cinque anni. Sul 2020/21 resta un timido +1,28% alle superiori, ma i banchi vuoti si vedono anche qui, con 847 iscritti in meno rispetto al 2023/24.