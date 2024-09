Partnership Napoli-Sorgesana | confermato lo sponsor sul retro della maglia | LIVE

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Aurelio De Laurentiis ha parlato ai margini dell’evento legato allarinnovata tra ile il brandIl presidente del, Aurelio De Laurentiis, parlerà dalla splendida location di Villa D’Angelo al Vomero per l’evento dedicato allatra il club partenopeo e il brand. Presenti all’evento, oltre al patron azzurro, anche la dirigenza del club con il d.s. Giovanni Manna e il presidente di Lete Spa Nicola Arnone. “Siamo due imprenditori, che al di là di tutto hanno puntato sulla famiglia. All’Unicredit mi fu consegnato un loro libro con il titolo . Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese. Perchè l’imprenditore deve sempre dare un guizzo e un’impronta personale. Questo paese ha abbandonato l’idea di impresa, per approfittarepresa. Ma questo non riguarda me o il dottor Arnone”.