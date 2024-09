Omicidio di Viareggio la sorella della vittima | Vogliamo giustizia intervenga il re del Marocco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – “per la morte di mio fratello”. Dal, all’emittente Chouf Tv, parla ladi Said Malkoun, 47 anni, l’uomo investito più volte e ucciso da Cinzia Dal Pino, 65 anni, l’imprenditrice balneare che era stata rapinataborsa dal 47enne fuori dal suo stabilimento. Donna che poi ha cercato con l’auto, trovato e quindi travolto l’uomo, di nazionalità marocchina, uccidendolo. Ladi Malkoun parla da Casablanca, di cui è originaria la famiglia. "Lui mi ha minacciato di morte”: il video dell’orrore Nell’intervista in diretta su Facebook, andata online nel pomeriggio di mercoledì, la donna chiede l’intervento delle autorità marocchine: “Cinzia Dal Pino deve rimanere in carcere”, dice.