Non si trovano le chiavi l’eliambulanza cambia zona

(Di giovedì 12 settembre 2024) Doppio incidente a Montefiore in rapida successione. Il più grave verso l’ora di pranzo in Contrada Aso, dove un trattore si è rovesciato sopra un’auto guidata da una donna di 62 anni, M.R.P. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto il 118 a bordo di un’ambulanza della Croce Arcobaleno di Petritoli e un’altra del presidio Potes dell’ospedale di San Benedetto, insieme ai Vigili del Fuoco. La donna, pur restando sempre cosciente, è rimasta intrappolata nel groviglio di lamiere causato dal peso del trattore. Si è reso necessario un lavoro accurato per liberarla. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’elisoccorso che però non ha potuto atterrare nella piazzola di atterraggio che si trova alla periferia del centro abitato a causa dell’impossibilità di reperire ledel cancello d’accesso.