Moretti Pd | Sosterremo Fitto se garantirà i valori Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Onorevole Alessandra, vicecapodelegazione Pd in Europarlamento, una domanda secca: il Pd alla fine voterà? "Il Pd sosterrà i candidati al ruolo di commissario europeo nella misura in cui questi garantiranno la loro adesione aieuropei sanciti dal trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali. Sarà il candidatoa dover confermare la sua adesione al programma della presidente von der Leyen già illustrato, votato e approvato a luglio dal Parlamento europeo. Come Pd ci aspettiamo che l’Italia, da grande Paese fondatore quale è, abbia il ruolo che le spetta. Un ruolo di responsabilità che possa essere svolto in modo adeguato rispetto alle ambizioni e aspettative del nostro Paese. Noi abbiamo sempre tifato per l’Italia e lavorato per il bene delle imprese e delle famiglie italiane.