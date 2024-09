Mai più Brandizzo 14 proposte dalla Commissione d' inchiesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da strumenti tecnologici per la sicurezza sul lavoro con incentivi come quelli di Industria 4.0 a una valutazione periodica delle competenze delle persone. Dal coinvolgimento dal basso dei lavoratori a controlli con punteggi per le aziende e criteri premianti per quelle virtuose. Fino al miglioramento del whistleblowing e dei processi di affidamento delle gare. Sono quattordici ledi intervento per evitare il ripetersi di incidenti sul lavoro come quello didel 30 agosto 2023 in cui hanno perso la vita cinque operai sui binari. Laparlamentare d'sulle condizioni di lavoro le ha indicate nella relazione che la presidente Chiara Gribaudo ha presentato alla Camera alla Sala della Regina.