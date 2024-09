L’ultimo saluto di Silvano e Tota | ecco perché i cani ci curano l’anima

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano, 12 settembre 2024 – Un amore incondizionato, quello puro e vero, che non chiede niente in cambio se non essere amato a sua volta quello che ci lega ad un cane è qualcosa difficile da spiegare. Quante volte avete sentito la frase “Non puoi starci così male, è solo un cane”, oppure “Lo tratti come una persona”, o ancora “Non è mica tuo figlio” beh, sicuramente chi ha almeno una volta pronunciato queste parole non ha mai avuto l’onore di avere nella propria vita un amico a 4 zampe. Loro che uno sguardo vale più di mille parole, che si fanno capire e ti sanno capire più di chiunque altro. Loro che ci tendono la zampa quando molte persone non ti tengono la mano. Loro che quando se ne vanno lasciano un vuoto incolmabile: separarsi dal proprio compagno di vita è un qualcosa che non si supererà mai.