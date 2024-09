La fidanzata di Dybala ha una passione per i cadaveri e lui la accompagna alle pompe funebri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladiha unaper i, e lui laSi chiama tanatoprassi, è la “tecnica di conservazione temporanea dei”. Oriana Sabatini, la compagna di Paulo, è un’appassionata di. “La morte mi attira”, ha confessato lei stessa nel suo podcast “Dove andiamo quando sogniamo”. La cantante argentina ha ricordato un aneddoto sul suo hobby (come lo definisce Marca): “Daniel, il proprietario dell’impresa di, mi chiama e mi dice “Ori, mi arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronto a venire?”. E ovviamente ho detto di sì, erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C’era una partita del Brasile e non so chi, c’era Paulo. Ovviamente quando lo dico a cena tutti dicono “oh no, peccato, te ne vai”.