IL GIORNO DOPO L’11 SETTEMBRE

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) E’ il, la solitudine si sta impadronendo della mia vita.. Non è stato raccontato nulla del.. il 12Ho gettato tutto ilperché non potevo sopportare il fatto di avere le tue cose, senza avere più te, non mi è possibile vivere! Non mi sono neanche accorto di “cosa è accaduto”.. ricordo le grida, la polvere, la disperazione e poi tutto buio.. Non ho nient’altro che un palloncino rosso del mio compleanno festeggiato ilprima dele non voglio gettarlo perché all’interno c’è il tuo respiro.. Attenderò che si sgonfi da solo, augurandomi che ci possa mettere un’eternità per arrivare alla sua fine, si perché così potremmo spegnerci insieme, non voglio restare solo. Da 11Isabella Alboini Photo di Giulia Tossini