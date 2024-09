Gustosando per quattro weekend Grazie a una cinquina di Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Talamona, Albaredo per San Marco, Mello, Traona e Dubino perdi "percorsi gustativi" ed eventi collaterali all’insegna di quel turismo lento che tanto si addice alla scoperta del nostro territorio e alla valorizzazione delle sue tante eccellenze. Tutto questo è e sarà anche quest’annoin Valtellina, il cui programma è stato presentato alla Porta del Parco di Albaredo per San Marco. Protagonisti della manifestazione i cinqueaderenti, insieme alle associazioni che si sono prese carico dell’organizzazione degli itinerari. Per Albaredo si tratta di APS Albaredo Promotion, per Dubino il Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio, per Mello la Cooperativa Terrazze dei Cech, per Talamona e Traona le rispettive Pro Loco.