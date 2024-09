Canoa velocità presentata all’Idroscalo di Milano l’edizione 2025 dei Mondiali senior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)deidie parasi terràdi, dove quest’oggi si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento, in programma dal 20 al 24 agosto del prossimo anno: è prevista la partecipazione di 80 Paesi per un totale di circa 2000 atleti. Hanno presenziato alla conferenza stampa il presidente della FICK, Luciano Buonfiglio, il sindaco di, Giuseppe Sala, e gli azzurri che hanno conquistato a medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel C2 500 metri maschile, ovvero Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Le caratteristiche tecniche del bacino dell’Idroscalo garantiscono condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti e la totale assenza di onde, inoltre la manifestazione sarà un evento del tutto inclusivo, che vedrà cimentarsi sul medesimo campo di gara anche gli atleti paralimpici.