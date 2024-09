Truffa dei bonifici ecco come funziona e come difendersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo che è stato raggirato l’attore Davide Riondino, con la stessa tecnica è stato vittima anche un impiegato di Frosinone Unaormai consolidata che sta prendendo sempre più piede e che sta mettendo paura e apprensione tra le persone, soprattutto anziane che sembrano essere quelle più vulnerabili davanti a situazioni di questo genere. Ladeivia telefono sta prendendo piede dopo Davide Riondino anche un impiegato di Frosinone (Ansa Foto) Cityrumors.itUnache ha colpito l’attore-scrittore David Riondino al quale sono stati sottratti diverse migliaia di euro e che si sta diffondendo sempre di più, anche perché le persone non prestano attenzione e non sanno che tutte le banche, nessuna esclusa, non chiedono mai al telefono nessuna password o nessuna conferma di acquisti fatti on-line.