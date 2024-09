Sinner rischia ancora sei-otto mesi di squalifica perderebbe gli Us Open

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sei-digli Us. Il Corriere della Sera con Marco Bonarrigo ripercorre la giornata di ieri in cui sembrava che la vicenda doping fosse definitivamente chiusa. E invece la Wada aveva richiesto un supplemento d’indagine prima di decidere se presentare ricorso al Tribunale di Losanna il Tas (Tribunale Arbitrato Sportivo). Scrive il Corriere della Sera: Il casonon è chiuso.  la Wada ha ammesso che il procedimento controè tutt’ora «in corso di elaborazione» da parte dell’ufficio legale interno che deve esprimersi sull’eventuale ricorso (). Il limite per presentare appello slitta quindi almeno al 23 settembre. In caso di eventuale ricorso la Tas aprirà un procedimento di arbitrato. L’inizio delle udienze raramente sono inferiori ai tre