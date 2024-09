Salcedo addio last minute | l’Inter sta per chiudere la cessione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Eddie, esubero del, sta per lasciare il club nerazzurro. I campioni d’Italia hanno ormai trovato un accordo per l’– Proprio nell’ultimo giorno di calciomercato greco,sta definendo ladi. L’attaccante italo-colombiano, che negli ultimi anni ha girato tanto in prestito tra Serie B spagnola e cadetteria italiana, è ad un passo dal trasferimento all’OFI Creta. A confermarlo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il giocatore non rientra ovviamente nei piani tecnici di Simone Inzaghi, che lo ha utilizzato solamente durante il precampionato per fuorviare all’assenza dei vari Lautaro Martinez, Thuram e Arnautovic. Proprio oggi chiude il calciomercato ellenico. Insieme a Correa, ha giocato qualche partita ma senza mai lasciare il segno. Ora una nuova avventura.