Pil avanti a passo di tartaruga Per gli italiani una vita al risparmio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un futuro inquieto. Così immaginano il domani la maggioranza degli, che si trovano intrappolati in una"inattesa". Tra desideri e realtà si spalanca un divario: vive secondo le proprie aspettative solo un italiano su dieci. Soprattutto per la lower class e le donne, il quadro che emerge dalla fotografia dell’Ufficio Studi dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori di Coop e Nomisma, è più scoraggiante rispetto a quello auspicato. Intanto, l’Istat segnala, nel secondo trimestre del 2024, che il Pil ha registrato un lieve aumento su base congiunturale, registrando il quarto tasso di crescita consecutivo. Sempre a luglio un nuovo record di occupati, che nel primo semestre del 2024 superano i 24 milioni, con una crescita delle donne ma non dei giovani.