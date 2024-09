Leonessa torna la sagra della patata dall’11 al 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 11 settembre 2024)la. L’11, 12 e 13, nel borgo in provincia di Rieti, si celebrerà nuovamente il celebre tubero. La vera protagonista sarà lana, una varietà esclusiva che cresce solo in questa zona, favorita dall’aria fresca delle montagne. Se qualcuno sostiene che lafaccia ingrassare, potete tranquillamente rispondere che è ricca di vitamina C, potassio e fibre, oltre a fornire energia grazie ai carboidrati complessi. Il programma Per l’occasione, oltre 100 quintali di patate verranno utilizzati per preparare una vasta gamma di piatti tradizionali di. Tra le pietanze più amate c’è la “rescallata”, cotta in acqua e poi saltata in pacon pancetta e salsiccia. Una parte consistente delle patate sarà trasformata in gustosi gnocchi, che verranno serviti con sugo di castrato o con tartufo.