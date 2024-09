L’appello del sindaco di Carmignano | Basta cementificare e uniti nel chiedere risorse a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prato, 11 settembre 2024 – “C’è bisogno di uno sforzo eccezionale per la sistemazione idrogeologica, la prevenzione deve diventare patrimonio di tutti. Lo Stato deve mettere piùe semplificare le procedure per realizzare gli interventi necessari, ma i Comuni non sono esenti da colpe. Hanno una responsabilità enorme: aver consentito negli anni la cementificazione dei loro territori. Il nostro piano strutturale è a volumi zero. Facciano così anche gli altri”. Edoardo Prestanti,di, parla chiaro. Prestanti, il maltempo di domenica un altro fragoroso campanello d’allarme. “E’ stata una giornata durissima, con 70 millimetri di acqua nel giro di due ore.