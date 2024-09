La crisi di nervi del governo e il lento logorio di Meloni e dell’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se idella presidente del Consiglio cominciano a cedere, non è un problema suo ma di tutti gli italiani. Intanto bisognerebbe che Giorgiaspiegasse personalmente cosa sta succedendo. Se sta succedendo qualcosa. I fatti messi in fila parlano ormai di una storia – quanto di ridicolo e quanto di serio vi sia è una di quelle cose che appunto bisognerebbe appurare – una storia che va avanti da un mese iniziata con il famoso articolo di Alessandro Sallusti sul “complotto” contro Ariannada cui poi non è scaturito nulla, e proseguita con il Sangiulianogate (approdato ieri sui tavoli della magistratura ordinaria e di quella contabile con l’ex ministro indagato – atto dovuto, per carità).