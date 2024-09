Huawei e la sfida ad Apple a colpi di innovazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mettere a confrontonon è una cosa semplice. Non fosse altro perché il colosso cinese, a seguito di un «ban» degli Stati Uniti, non può installare sui suoi dispositivi la suite e i servizi Google. E le limitazioni sono anche nel campo dei microchip. Ostacoli non da poco, visto l'enorme utilizzo che viene fatto di app come Gmail, Google Maps ecc Anzi, per molti, non poter utilizzare la suite di Google è una ragione per non acquistare i prodotti. Nonostante le barriere burocratiche, latra i due giganti della tecnologia si combatte sul campo dell'. A poche ore dal lancio dell’iPhone 16 da parte di, il colosso cineseha risposto con un evento altrettanto importante, presentando uno smartphone innovativo con tre schermi e funzioni di intelligenza artificiale, con un prezzo che parte da 2.880 dollari. Mate XT vs.