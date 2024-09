Ciclismo Europei 2024 | nella cronometro femminile under 23 sorpresa finlandese con Ahtosalo Quindicesima Cipressi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Terza gara aglidisu strada: la prova contro il tempo in terra belga con partenza da Heusden-Zolder ed arrivo ad Hasselt ha premiato atra le23 allaAnniina. Gran prova per la finnica classe 2003, chiusa con il tempo di 40.54,782 alla velocità media di 45.902 km/h: è sicuramente il successo più importante della sua ancor giovane carriera. Alle sue spalle quella che era indicata come favorita della vigilia, la tedesca Antonia Niedermaier, che si è arresa nettamente, di 29”. Medaglia di bronzo alla lussemburghese Marie Schreiber, poi la svizzera Jasmin Liechti e la svedese Stina Kagevi. Una sola italiana in gara: la ventunenne Carlottaha terminato la prova inposizione a 1’37” dalla vetta, molto distante anche dalle posizioni di vertice.