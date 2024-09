Ciao grazie spaghetti e bella | tutti pazzi per il cast di Emily in Paris che parla italiano a Roma a favore di moltissimi influencer e telecamere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “La dolce vita” diè tornata attualeale alla produzione di “in”, serie tv cult di Netflix. Pochissimi giornalisti selezionati,con i cellulari sempre in alto hanno documentato passo dopo passo la promozione delle nuove puntate, disponibili da domani mercoledì 12 settembre che vedranno la protagonista della serie sbarcare ain cerca, forse, di un sognontico.per ilche ha sfoggiato unperfetto adie cellulari. “Amo tantissimoed amo visitarla. – ha detto la protagonista Lily Collins all’AdnKronos – In realtà, ho un debole per Copenhagen, è una città che amo. Non so se vivrei a, ma ci passo molto tempo, quindi spero che la quinta stagione si farà per tornare a girare ancora in Italia. Qui mi sento a casa.