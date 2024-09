Carrarese torna a casa Il 19 ottobre la data La partita casalinga con il Mantova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per la riapertura dello stadio l’obiettivo è il 19. C’è unaper il ritorno dellanel suo stadio. Questo l’impegno dell’amministrazione comunale illustrato durante un sopralluogo della commissione Lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini all’interno dello storico impianto cittadino. Durante la commissione, in cui sono intervenuti i tecnici del Comune, oltre agli assessori Lara Benfatto ed Elena Guadagni, è stato fatto un riepilogo degli interventi principali richiesti dalla Lega Calcio per l’adeguamento dell’impianto alle partite di serie B. Laè dunque il 19, giorno in cui laospiterà tra le mura amiche il