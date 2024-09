A Sesto Fiorentino un maxi murale dedicato a donne Resistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Firenze), 11 settembre 2024 - Tre volti di donna sovrapposti, a simboleggiare il sacrificio, la gioia per la libertà riconquistata e la speranza nel futuro; sullo sfondo il profilo di Monte Morello e delle colline teatro di alcune delle pagine più importanti della; in alto, le nuvole che si aprono e rivelano un cielo di nuovo azzurro, segnato dalla scritta in rosso 'Alle Partigiane' e in nero dalla firma 'Il popolo di'. E' il grandeomaggio diallepartigiane in occasione dell'80/o anniversario della Liberazione della città, avvenuta il 1 settembre 1944. L'opera, realizzata dallo street artist Nico Lopez Bruchi sulla parete dell'ex biblioteca che si affaccia su largo V Maggio, ha una superficie di circa cento metri quadrati e d'ora in poi costituirà uno dei luoghi della memoria di