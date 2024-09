Vodafone | 50€ buono Amazon se attivi la fibra online entro il 12 settembre

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 10 settembre 2024) Selail 12ricevi in regalo undi 50€, l’attivazione gratuita, lo sconto sul costo mensile e le chiamate illimitate. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi desidera una connessione ad alta velocità senza rinunciare al risparmio. AttivaInternet Unlimited WindTre Super: Internet e chiamate a 22,99€ con modem Wi-Fi 6 ePrime incluso Offertatutto incluso sul fisso L’offertaper laprevede un costo di 25,90€ al mese se arrvie include: Connessione inOttica fino a 2.5 Gbps: Naviga ad altissima velocità, ideale per streaming, gaming e smart working senza interruzioni. Modem incluso: Il modemè fornito senza costi aggiuntivi, garantendo una copertura ottimale in tutta la casa.