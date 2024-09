Studio sul granchio blu | L’estinzione è improbabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Goro, 10 settembre 2024 – Un confronto tra due realtà, unite dalblu. Quella statunitense, dove il crostaceo è ingrediente ricercato per le pietanze con la domanda che supera l’offerta, e quella del Delta del Po, dove è presenza dannosa per l’ambiente, l’economia e con impatti negativi sotto il profilo sociale. Ha rappresentato anche questo l’incontro che si è tenuto ieri nella sede di Arpae a Goro con il professor David Egglestone, direttore del Center for Marine Sciences and Technology della North Carolina State University, che da anni studia ilblu e che in questi giorni è ospite dell’Università di Ferrara.