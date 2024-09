Sea Beyond Ideas Box | una mediateca mobile che racconta il mare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Unacheil, gli oceani e l’importanza della loro tutela trova sede ai Quartieri Spagnoli: è SeaBox, realizzata da Biblioteche Senza Frontiere, organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili. Laè realizzata con il supporto di Sea, il programma educativo ideato dal Gruppo Prada e condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’Oceano e la sua sostenibilità. Laè stata affidata a Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, che la installerà nei suoi locali.