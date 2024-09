Sciopero anche oggi 10 settembre? In questo weekend i disagi sono stati terribili

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Da qualche ora in rete si è scatenata la ricerca degli italiani alla domanda: “C’è uno10?”. La risposta, fortunatamente, è no.ci salviamo. Dopo unterribile all’insegna di qualunque stop possibile dei trasporti,non c’è alcuna comunicazione ufficiale in merito ad altri blocchi sindacali.10? No, ma No, dicevamo,martedì 102024 non c’è alcuno. Domanda lecita quella che si stanno ponendo migliaia di italiani, tanto da far schizzare al top le ricerche di Google. Ilappena passato è stato tremendo per chi ha dovuto viaggiare. Sabato 7 hanno incrociato le braccia le compagnie aeree per lodi Wizz Air e Ita Airways.: voli a terra in moltissime città. Tra domenica 8 e lunedì 9 è stata la volta dellodei treni, che ha generato il caos lungo tutto lo Stivale.