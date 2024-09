Parlamento | ddl sicurezza e premierato temi in odg Rai e caso Sangiuliano sullo sfondo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) –e separazione carriere. E’ già pieno di argomenti il calendario delalla ripresa dei lavori post vacanze. Un ‘ingorgo’ in cui dovrà trovare spazio, dopo le indicazioni emerse dall’ultimo vertice dei leader di maggioranza, l’attesa scelta dei nuovi vertici della Rai. Con i vari passaggi legati alla manovra. Alla Camera è iniziata la discussione generale sul ddl, sul quale l’Assemblea dovrà pronunciarsi per quanto riguarda le questioni pregiudiziali. Neanche il tempo di avviare la discussione, l’opposizione ha chiesto di portare inanche il tema che ha dominato le cronache degli ultimi giorni: ilBoccia-. Pd e Avs hanno formalizzato in aula la richiesta di una informativa urgente della premier Meloni.