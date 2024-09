Moiano aderisce a Fratelli d’Italia il consigliere comunale Giovanni Mauriello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la marcia di radicamento sul territorio sannita di. E’, in particolare, a partorire una nuova adesione. A dire si al partito dei meloniani è stato il, alla sua primissima con la politica attiva. “Sono emozionato e contento di entrare in questa Comunità politica dove – ha fatto presente l’esponente – da giovane quale sono avró modo di confrontarmi e crescere politicamente. Per il resto, per me è stato naturale dire si adal momento che mi sono sempre riconosciuto nei valori di una destra moderata ed attenta alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori. Un grazie al Senatore Matera – la conclusione – che sta rappresentando una interfaccia e, allo stesso tempo, una grande possibilità per le nostre Comunità”.