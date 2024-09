Matrimonio super vip in Italia | location da urlo e ospiti famosissimi FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

vip inda. Una cerimonia blindatissima con numerosiimportanti è andata in scena ieri, lunedì 9 settembre, a Monza. Le nozze da favola hanno coronato una storia d'amore di 13 anni tra due noti personaggi. Ilin comune a Monza: "scelta di cuore" Contrariamente a quanto si era pensato, il fatidico sì è stato pronunciato nella sala giunta del Comune di Monza, città natale di lui. «Una scelta di cuore – ha commentato Rita, la sorella dello sposo -, del resto qui ha iniziato la sua carriera come geometra comunale dal 1963 al 1971 e l'amore per Monza e per il Monza contraddistingue la nostra famiglia».