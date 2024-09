La Casa del Giocattolo I volontari lanciano l’sos | Le istituzioni ci aiutino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Una sede troppo stretta per poter ospitare tutte le persone che chiedono aiuto e un magazzino pieno di umidità in cui gli oggetti si deteriorano. È la situazione di difficoltà logistica in cui si trovano ad operare idell’associazione LadelSolidale di Varese, che opera nella sua struttura di via Merini. Lo scorso febbraio la problematica urgente era già stata segnalata alla città, ma nulla si è mosso nel frattempo: per questo ora viene diffuso un nuovo appello affinché si trovi una soluzione. L’associazione offre servizi di doposcuola, avvicinamento allo sport e altre attività a favore dei bambini della città in difficoltà economica. Quest’estate si sono svolti anche un campo estivo e una vacanza nella natura gratuiti. Le richieste aumentano, ma con una sede così piccola risulta difficile operare.