Il reggiano Luca Giglioli in lizza per il Grande Fratello

(Di martedì 10 settembre 2024) Reggio Emilia, 10 settembre 2024 – E’ ancora presto per dichiararlo ufficialmente ma si fanno sempre più insistenti le voci che voglionofra i concorrenti della nuova edizione del, al via lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La prima puntata della madre di tutti i reality, in un’edizione completamente rinnovata a cominciare da una nuova casa che accoglierà i gieffini, vedrà come sempre Alfonso Signorini in plancia di comando e una rivoluzione ad attendere i telespettatori. Beatrice Luzzi, altro che soap e reality: “La mia vita ribelle” Scompare la differenza fra vip e nip fra concorrenti, una condizione paritaria di cui sarebbe quindi pronto a beneficiare anche il giovanein caso di conferma.