Il MEF comunica l’asta di BTP con scadenza superiore ai 10 anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Lasarà prevista per lo stesso giorno e non avrà luogo in ragione dell’emissione sindacata annunciata in data odierna Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello delmarginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione. L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Possono partecipare alesclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato“, individuati ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli “Aspiranti Specialisti”, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.