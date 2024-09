E se l’Italia vincesse la Nations League? I bookmaker ci credono | crolla la quota

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Due vittorie in altrettante partite, dopo un Europeo negativo. Riparte alla grandedi Luciano Spalletti, capace di battere in trasferta Francia e Israele nelle prime due gare di. La debacle di Euro 2024 è alle spalle,vince e prova anche a convincere. E igli danno fiducia in ottica successo nella competizione. Come riporta Agipronews, scende da 11 a 8,50 la primaper. Su William Hill comanda nettamente la Spagna campione d’Europa, a 4,50, seguita dalla coppia Francia-Germania a 7. Inizio lanciato che ha permesso di raggiungere subito la vetta solitaria nel Gruppo 2. Quando mancano quattro partite alla fine della fase a gironi,insegue la Francia per la vittoria del raggruppamento, a 2,75 su Sisal e 2,95 su 888sport, contro l’1,70 dei Bleus.