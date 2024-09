Caos e deliri domestici in casa Marsiti | tra influenze virali e risvegli impossibili

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutti malati inAnche nel 3570 esistevanoche colpivano solo gli umani e i mezzi umani. Ugo era a letto con la febbre insieme a Cerase e Lyn, mentre Pino giaceva da solo. Fortunatamente, Lesto era impegnato in una tournée all’estero. Ugo chiamò: “Alo’, Aloe, portami il cascogiornale e la colazione: caffellatte e biscottini di riso, poi un bicchiere d’acqua e, già che ci sei, tagliami le unghie dei piedi!” Aloe rispose seccata: “PuttanoAdamo! Non sono mica la tua schiava! C’è anche Ruth che può fare qualcosa, no?” Ugo insistette: “Hai ragione! Ruth, vieni a tagliarmi le unghie!” Ruth rispose: “Sta’ a vedere che mi arrugginisco la cerniera e te la chiudo per sempre!” Le due donne, bricieautonome, come richiesto dalle leggi della disponibilità assoluta, si piegarono alle richieste di Ugo.