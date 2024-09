Azzate Oktoberfest in salsa neonazista | nella locandina Adolf Hitler in costume bavarese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Varese, 10 settembre 2024 – Una bisboccia a base di birra e piatti tipici della gastronomia. Evento conviviale innocuo e anche divertente, non fosse che l’immagine scelta per promuovere la due giorni di “” rivela la matrice dell’organizzazione. La foto incriminata Sulla, infatti, compare una foto che rimanda a una delle pagine più cupe della storia moderna: sono ritratti, fra gli altri, il futuro führerintipicoe il suo braccio destro Rudolf Hess. Quello scatto ha più di 100 anni: fu realizzato nel 1923, all’interno della prigione di Landsberg, dove i nazisti erano stati rinchiusi in seguito al fallito putsch (golpe) tentato all’interno di una birreria al sud di Monaco, dove si stava tenendo una manifestazione nazionalista.