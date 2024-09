Accordo Enilive con Volotea per l’uso dei carburanti Saf

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Lettera di intenti traedper favorire uncommerciale per la fornitura a lungo termine di SAF (Sustainable Aviation Fuel) in 15 aeroporti italiani in cui opera il vettore. L’potrebbe consentire adi avere accesso fino a 15 milioni di litri di SAF (Sustainable Aviation Fuel) tra il 2025 e il 2030. Lo annuncia una nota precisando che, già a partire dal 2022, ha iniziato a introdurre SAF nei suoi aerei e, tra il 2022 e il 2023, ha utilizzato 1 milione di litri di carburante sostenibile Saf. Le due aziende lavoreranno insieme per promuovere l’adozione di Saf, il biocarburanteprodotto prevalentemente da rifiuti e scarti biologici nelle proprie bioraffinerie e che può essere utilizzato in miscela con jet convenzionale fino al 50%.