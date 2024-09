Vuskovic squalificato per doping | l’Amburgo gli offrirà un nuovo contratto al ritorno in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024)per, il difensore Mariocontinuerà ad essere un giocatore delal suoin. Il club tedesco ha infatti annullato, di comune accordo con il 22enne, ilin scadenza a giugno 2025, promettendone unoa partire dal 2026, quando lo stop sarà finito. Positivo al richiamo del sangue vietato Epo nel 2022, inizialmenteera statoper due anni dalla Federazione calcistica tedesca (Dfb). Nonostante si sia proclamato innocente ed abbia fatto ricorso al Tas, non solo non gli è stata annullata la squalifica ma sono stati accolti i ricorsi separati dell’organismo antitedesco e dell’Agenzia mondiale anti. Siccome il difensore non poteva provare di aver assunto la sostanza in maniera non intenzionale, lo stop è diventato di quattro anni.